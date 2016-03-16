Дизайн для сайта в стиле минимализм.

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Закрыт38 заявок271 просмотр

Приветствую всех фрилансеров, которые откликнутся на мой зов. Необходимо сделать дизайн для сайта в стиле минимализм. Желательно, если вы сможете что то подстроить под уже имеющийся шаблон на сайте. Прошу взгляните на сайт, которому требуется помощь опытного человека. Жду ваши предложения, прошу писать цены, что бы не занимать много времени друг друга на вопрос ответ. Спасибо.

Требуется минималистичный дизайн, на подобие сайтов:

shakin.ru

webreligion.ru

savme.ru

Сайт для анализа - blograbotainternet.ru

9 лет назад
drevniy2701
Сергей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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