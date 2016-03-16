Приветствую всех фрилансеров, которые откликнутся на мой зов. Необходимо сделать дизайн для сайта в стиле минимализм. Желательно, если вы сможете что то подстроить под уже имеющийся шаблон на сайте. Прошу взгляните на сайт, которому требуется помощь опытного человека. Жду ваши предложения, прошу писать цены, что бы не занимать много времени друг друга на вопрос ответ. Спасибо.

Требуется минималистичный дизайн, на подобие сайтов:

shakin.ru

webreligion.ru

savme.ru

Сайт для анализа - blograbotainternet.ru