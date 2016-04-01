Редизайн сайта Wordpress+Стиль

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок255 просмотров

Задание:

1 - подобрать, сверстать и адаптировать тему для Wordpress сущесвующего сайта. Думаю, что лучше установить стандартную, бесплатную тему с официального сайта Вордпрес и немного переделать ее.

2. Помочь подобрать слово-торговую марку. Дать общие рекомендации по стилю и оформлению.

WordPress
9 лет назад
shlemyar
45 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vadim_lysenko
31 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$140
7 дней
Рекомендую Вадима, профессиональный исполнитель. Смог легко освоить тему задания, работу сделал качественно даже раньше срока.
Спасибо Ярославу за сотрудничество и своевременную оплату! Замечательно поработали.

Заявки фрилансеров

vadim_lysenko
31 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад