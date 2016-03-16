Оптимизация дизайна и функционала сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки146 просмотров

Требуется специалисты для оптимизация дизайна и функционала сайта созданного на базе WebAsyst.

Webasyst
9 лет назад
vpopilniuk
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн сервиса поиска и мест отдыха в России

    Ищем хорошего, уверенного дизайнера уровня Арт-директора или небольшую команду на редизайн проекта. Создаем новый дизайн учитывающий как новый функционал так и новую концепцию проекта. Сервис посвещен туризму в России, поиску и бронированию мест отдыха, совмещенный ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн для сайта в стиле минимализм.

    Приветствую всех фрилансеров, которые откликнутся на мой зов. Необходимо сделать дизайн для сайта в стиле минимализм. Желательно, если вы сможете что то подстроить под уже имеющийся шаблон на сайте. Прошу взгляните на сайт, которому требуется ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать дизайн для сайта

    $30

    Нужно нарисовать дизайн (пока что только главная страница в дальнейшем нужно будет нарисовать еще несколько страниц), сайт о спорте, примерная структура прикреплена ниже, если у вас есть свои идеи и вы можете это очень изящно ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Шапка сайта

    тз прикреплено лого будет предоставлено отдельно шаблон сайта ссылка в тз  Пишите, пожалуйста, сразу цену  Оплата на qiwi строго по факту. В ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен макет сайта в псд.

    Тема: ремонт ванной комнаты, сантехнические работы, укладка плитки. Нужен адаптивный, современный дизайн с малым весом, с базовой оптимизацией, чтобы хорошо отображался как на больших, так и мелких мониторах. В макете должны быть реализованы: ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад