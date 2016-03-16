Опыт разработки лендингов с примерами обязателен. От Вас цена и сроки. Желтым маркером выделены названия возможных блоков, текст - их наполнение.
Оптимизация дизайна и функционала сайта
Требуется специалисты для оптимизация дизайна и функционала сайта созданного на базе WebAsyst.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен качественный и современный редизайн главной страницы сайта компанииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Ищем хорошего, уверенного дизайнера уровня Арт-директора или небольшую команду на редизайн проекта. Создаем новый дизайн учитывающий как новый функционал так и новую концепцию проекта. Сервис посвещен туризму в России, поиску и бронированию мест отдыха, совмещенный ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую всех фрилансеров, которые откликнутся на мой зов. Необходимо сделать дизайн для сайта в стиле минимализм. Желательно, если вы сможете что то подстроить под уже имеющийся шаблон на сайте. Прошу взгляните на сайт, которому требуется ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно нарисовать дизайн (пока что только главная страница в дальнейшем нужно будет нарисовать еще несколько страниц), сайт о спорте, примерная структура прикреплена ниже, если у вас есть свои идеи и вы можете это очень изящно ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима доработка внешнего вида некоторых страниц и ещё по-мелочи...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сделан дизайн в psd, сделана верстка по нему. Нужно под Joomla! 3.4.8 и VirtueMart 3.0.12 сделать шаблон. Верстка вот - http://milovan.ru/veselin/verstka/Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
тз прикреплено лого будет предоставлено отдельно шаблон сайта ссылка в тз Пишите, пожалуйста, сразу цену Оплата на qiwi строго по факту. В ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Тема: ремонт ванной комнаты, сантехнические работы, укладка плитки. Нужен адаптивный, современный дизайн с малым весом, с базовой оптимизацией, чтобы хорошо отображался как на больших, так и мелких мониторах. В макете должны быть реализованы: ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт9 лет назад