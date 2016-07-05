Полный спектр работы по веб дизайну.
Моя цель:
Развиваться и расти как профессионал, пробовать более серьезные и интересные задания, работать и общаться с лидерами. О заданиях, которые я выполняю сейчас, знаю все и с легкостью с ними справляюсь.
Что я умею и готов делать:
Разработка креативных идей по различным направлениям коммуникации.
Полный спектр работы по веб дизайну.
Создание эскизов (ключевых визуалов).
Разработка логотипа, фирменного стиля.
Я работаю с программами:
+ Рhotoshop;
+ llustrator;
+ CorelDRAW;
+ Adobe InDesign
+ ProShow Producer
+ QuarkXPress
+ Adobe After Effects
+ Vegas Pro
Мой опыт работы: 5 лет
Дополнительная информация обо мне:
вкладываю душу в свое дело, по надобности оперативно справляюсь с заданиями.
Делаю мир лучше
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