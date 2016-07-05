Полный спектр работы по веб дизайну.

Моя цель:

Развиваться и расти как профессионал, пробовать более серьезные и интересные задания, работать и общаться с лидерами. О заданиях, которые я выполняю сейчас, знаю все и с легкостью с ними справляюсь.

Что я умею и готов делать:

Разработка креативных идей по различным направлениям коммуникации.

Полный спектр работы по веб дизайну.

Создание эскизов (ключевых визуалов).

Разработка логотипа, фирменного стиля.

Я работаю с программами:

+ Рhotoshop;

+ llustrator;

+ CorelDRAW;

+ Adobe InDesign

+ ProShow Producer

+ QuarkXPress

+ Adobe After Effects

+ Vegas Pro

Мой опыт работы: 5 лет

Дополнительная информация обо мне:

вкладываю душу в свое дело, по надобности оперативно справляюсь с заданиями.

Делаю мир лучше