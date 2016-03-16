Изменить дизайн главной страницы

Приветствую всех фрилансеров, которые откликнутся на мой зов. Необходимо сделать дизайн для сайта в стиле минимализм. Желательно, если вы сможете что то подстроить под уже имеющийся шаблон на сайте. Прошу взгляните на сайт, которому требуется ...