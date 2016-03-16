Задание: 1 - подобрать, сверстать и адаптировать тему для Wordpress сущесвующего сайта. Думаю, что лучше установить стандартную, бесплатную тему с официального сайта Вордпрес и немного переделать ее. 2. Помочь подобрать слово-торговую марку. Дать ...
Внести правки в дизайн в программе adobe fireworks
Задача следующая.
Есть исходники в формате .fw
Есть ссылка где все исходники:
папка: www.sh.wesmir.comhttps://onedrive.live.com/redir?resid=16CDBB66254B282D!119285&authkey=!APlZnNUgtNtwCWI&ithint=folder%2c
ВАЖНО!!!! Исходники надо брать последние по дате и один в один как жпг во вложении. Необходимо:
1. скачать adobe fireworks демо версию бесплатную на 30 дней на оф сайте. Программа проще чем фотошоп (со слов Дизайнера, которая рисовала эти файлы)
2. внести правки по 4 макетам. Правки описаны очень подробно.
3. сохранить в жпг и в .fw и в .PSD (для сохранения в псд надо разгруппировать слои, а то они склеются)
Правки выглядят так:
1. Везде в названиях тм ставить знак регистрации ®.2. Начало каждого блока начинать картинкой с прямой границей, а не с «треугольника»3. Тексты описания каждого вида утеплителя плохо видны на подложке с названием, особенно на профи Profi ST, Profi NG итд. Подумать, что сделать.4. В подвале: почта заглавными буквами не читается. Выделить «Оставить заявку», а «Где купить» - выделение убрать.
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