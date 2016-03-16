Внести правки в дизайн в программе adobe fireworks

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка136 просмотров

Задача следующая.

Есть исходники в формате .fw

Есть ссылка где все исходники:

папка: www.sh.wesmir.comhttps://onedrive.live.com/redir?resid=16CDBB66254B282D!119285&authkey=!APlZnNUgtNtwCWI&ithint=folder%2c

ВАЖНО!!!! Исходники надо брать последние по дате и один в один как жпг во вложении.  Необходимо:

1. скачать adobe fireworks демо версию бесплатную на 30 дней на оф сайте. Программа проще чем фотошоп (со слов Дизайнера, которая рисовала эти файлы) 

2. внести правки по 4 макетам. Правки описаны очень подробно. 

3. сохранить в жпг и в .fw и в .PSD (для сохранения в псд надо разгруппировать слои, а то они склеются) 

Правки выглядят так:

1.    Везде в названиях тм ставить знак регистрации ®.2.    Начало каждого блока начинать картинкой с прямой границей, а не с «треугольника»3.    Тексты описания каждого вида утеплителя плохо видны на подложке с названием, особенно на профи Profi ST, Profi NG итд. Подумать, что сделать.4.    В подвале: почта заглавными буквами не читается. Выделить «Оставить заявку», а «Где купить» - выделение убрать.

9 лет назад
aqss110
Юлия 
43 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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