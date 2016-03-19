Задание: 1 - подобрать, сверстать и адаптировать тему для Wordpress сущесвующего сайта. Думаю, что лучше установить стандартную, бесплатную тему с официального сайта Вордпрес и немного переделать ее. 2. Помочь подобрать слово-торговую марку. Дать ...
Дизайн сайта колл-центра
Добрый день!
Необходимо разработать новый дизайн для сайта колл-центра.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задача следующая. Есть исходники в формате .fw Есть ссылка где все исходники: папка: www.sh.wesmir.comhttps://onedrive.live.com/redir?resid=16CDBB66254B282D!119285&authkey=!APlZnNUgtNtwCWI&ithint=folder%2c ВАЖНО!!!! Исходники надо брать последние по дате и один в один как жпг во вложении. Необходимо: ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Опыт разработки лендингов с примерами обязателен. От Вас цена и сроки. Желтым маркером выделены названия возможных блоков, текст - их наполнение.Завершен9 лет назад
Доработать существующий дизайн сайта (мобильная версия + подтянуть огрехи старого сайта). Основная работа - это создание макетов для мобильной версии на основе текущего.Завершен9 лет назад
Требуется специалисты для оптимизация дизайна и функционала сайта созданного на базе WebAsyst.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен качественный и современный редизайн главной страницы сайта компанииЗавершен9 лет назад
Ищем хорошего, уверенного дизайнера уровня Арт-директора или небольшую команду на редизайн проекта. Создаем новый дизайн учитывающий как новый функционал так и новую концепцию проекта. Сервис посвещен туризму в России, поиску и бронированию мест отдыха, совмещенный ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую всех фрилансеров, которые откликнутся на мой зов. Необходимо сделать дизайн для сайта в стиле минимализм. Желательно, если вы сможете что то подстроить под уже имеющийся шаблон на сайте. Прошу взгляните на сайт, которому требуется ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно нарисовать дизайн (пока что только главная страница в дальнейшем нужно будет нарисовать еще несколько страниц), сайт о спорте, примерная структура прикреплена ниже, если у вас есть свои идеи и вы можете это очень изящно ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад