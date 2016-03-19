Дизайн сайта колл-центра

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен49 заявок306 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать новый дизайн для сайта колл-центра.

9 лет назад
pozitivist
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$130
5 дней
Отличное исполнение! Без проблем внес корректировки по "хотелкам", которые появились, когда по сути все уже было выполнено. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую!
Понравился проект, было приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству:)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад

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