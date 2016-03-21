Сделать лэндинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки311 просмотров

Нужен лэндинг юридической тематики,  основной упор на темы,банкротства, выкуп долгов и аренда земли

9 лет назад
aidrim
Иван 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iryna_S
32 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$50
3 дня
Спасибо, Ирине за отлично выполненную работу. сделала быстро. править пришлось по минимуму. Рекомендую
Рада сотрудничеству и работе с Иваном, очень приятный в общении человек! Рекомендую! Буду рада еще поработать с Иваном.

Заявки фрилансеров

iryna_S
32 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад