Современный, яркий дизайн сайтов
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Отзывы заказчиков
$220
10 баллов
7 лет назад
Очень рад сотрудничеству с Ириной! Получил дизайн даже раньше оговоренного срока. Все очень понравилось, сделано со вкусом и вниманием к деталям. Ира всегда на связи, с ней приятно общаться. Все бы такие исполнители!)
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект и приятное сотрудничество!
$100
10 баллов
8 лет назад
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Сергею за приятное сотрудничество! Задача была четкой, а оплата моментальной. Побольше бы таких заказчиков!
$100
10 баллов
9 лет назад
Все сделано, Все хорошо. Отдельная благодарность - за огромное терпение к капризам заказчика.. :-)
Ответный отзыв
Все отлично! Приятное сотрудничество и моментальная оплата. Хороший заказчик, рекомендую!
$150
10 баллов
9 лет назад
Приятная девушка, профессионально и со вкусом, в соответствии с требованиями и моими пожеланиями, выполнила работу. В короткие сроки, раньше чем ожидал, представила макет LP и скорректировала в соответствии с моими поправками. Работать с Ириной - одно удовольствие.
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество! Отличный заказчик, моментальная оплата, четкое ТЗ. Только положительные эмоции от сотрудничества с Русланом. Буду рада еще поработать. Рекомендую!
$300
10 баллов
9 лет назад
Ирина замечательный дизайнер! Остался крайне доволен сотрудничеством. Она отлично знает свою работу, все сделала качественно и даже раньше назначенного времени. Всегда на связи. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
Спасибо Дмитрию за сотрудничество! Замечательно поработали. Отличный заказчик, очень грамотный и приятный в общении. Оплата моментальная. Рекомендую!
Дизайн сайтов
13 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
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