iryna_S

Ирина Свидерская iryna_S

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Современный, яркий дизайн сайтов

Email:        [email protected]

Skype:        irasviderska1

Телефон:   +38 (096) 779-07-84

Способы оплаты:

- webmoney (WMZ, WMR);

- карта ПриватБанка (UAH).

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_15217069586459
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$220
10 баллов
7 лет назад
Дизайн главной страницы
Очень рад сотрудничеству с Ириной! Получил дизайн даже раньше оговоренного срока. Все очень понравилось, сделано со вкусом и вниманием к деталям. Ира всегда на связи, с ней приятно общаться. Все бы такие исполнители!)
Спасибо за интересный проект и приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
araukaria
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Редизайн главной страницы магазина
Все отлично! Рекомендую!
Спасибо Сергею за приятное сотрудничество! Задача была четкой, а оплата моментальной. Побольше бы таких заказчиков!
Ответный отзыв
Textpattern
Евгений 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создать дизайн главной страницы адаптивного интернет-магазина
Все сделано, Все хорошо. Отдельная благодарность - за огромное терпение к капризам заказчика.. :-)
Все отлично! Приятное сотрудничество и моментальная оплата. Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
habbbl
Руслан 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Дизайнерское оформление лендинга на тему Репетиторы английского языка.
Приятная девушка, профессионально и со вкусом, в соответствии с требованиями и моими пожеланиями, выполнила работу. В короткие сроки, раньше чем ожидал, представила макет LP и скорректировала в соответствии с моими поправками. Работать с Ириной - одно удовольствие.
Спасибо за приятное сотрудничество! Отличный заказчик, моментальная оплата, четкое ТЗ. Только положительные эмоции от сотрудничества с Русланом. Буду рада еще поработать. Рекомендую!
Ответный отзыв
D_logunin
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Нужен новый дизайн
Ирина замечательный дизайнер! Остался крайне доволен сотрудничеством. Она отлично знает свою работу, все сделала качественно и даже раньше назначенного времени. Всегда на связи. Мои рекомендации.
Спасибо Дмитрию за сотрудничество! Замечательно поработали. Отличный заказчик, очень грамотный и приятный в общении. Оплата моментальная. Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Дизайн сайтов
13 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#244