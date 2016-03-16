Дизайн представления каталога категорий сайта

Сейчас модернизируется сайт и поэтому требуется дизайнер для отрисовки некоторых блоков, в дальнейшем при положительных результатах работы, чтобы можно было сотрудничать постоянно. Пока стоит следующая задача:

сайт аксессуаров для телефонов и других гаджетов. На главной странице, нужно сделать Отображение блоков с товарами: картинка виртуального раздела + список вложенных родительских и детских категорий.

Структура выглядит следующим образом (прикреплена в одноименном файле). Вот сайт: эти некликабельные , а просто визуальные пункты сейчас представлены картинками: ver4.portative.by/. Но нужно каким-то образом под ними, в них представить следующего уровня страницы. Как видите, не у всех верхнего уровня одинаковое количество входящих в него страницы, поэтому у некоторых длинные списки.

Идеи такие: Вариант как на kit.by , выводим списком только 1 уровень разделов, выводим первые 5 по количеству список 2 уровень страниц, дальше кнопка "показать еще", которая раскрывает весь список.

либо как на www.ozon.ru/context/div_t... то есть верхний уровень некликабелен, а только при наведении показываются в него входящие страницы prntscr.com/afvt62

Но опять же, у наших некоторых разделов есть большой список входящих страниц. Как это это можно сделать красиво визуально, и в то же время удобно.

Могли бы вы приступить, и сколько это будет стоить? структура прикреплена. имеется псд стр