UX, UI

Добрый день, Меня зовут Дарья, я ui/ux дизайнер!

Чем я занимаюсь и чем я могу вам помочь:

— UI/UX дизайн;

— прототипы сайта;

— адаптивный дизайн;

— дизайн интернет-магазин, информационного сайта, личной страницы и др.;

— разработкой landing page;

— логотипы.

UI/UX для меня - это хобби, которое трансформировалось в любимое дело и работу.

Имею более 5 лет опыта в качестве Project manager в студиях web/mobile - разработки и интернет маркетинга, поэтому могу гарантировать соблюдение всех сроков и четкую коммуникацию, а также всестороннее экспертное мнение по бизнес-ценностям, которые должен решать разрабатываемый ресурс.

В том числе могу помочь с сопровождением реализации проекта уже в процессе разработки или проработки в самом начале информационной структуры.

Разрабатываю современный дизайн для лучших результатов и показателей вашего бизнеса.

Главная цель — бизнес-ценность.

Поэтапная работа после согласования всех деталей.

Работаю в Figma

Мои контакты:

Telegram: @darya_gdash

E-mail: [email protected]

Буду рада сотрудничеству!