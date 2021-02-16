Добрый день, Меня зовут Дарья, я ui/ux дизайнер!
Чем я занимаюсь и чем я могу вам помочь:
— UI/UX дизайн;
— прототипы сайта;
— адаптивный дизайн;
— дизайн интернет-магазин, информационного сайта, личной страницы и др.;
— разработкой landing page;
— логотипы.
UI/UX для меня - это хобби, которое трансформировалось в любимое дело и работу.
Имею более 5 лет опыта в качестве Project manager в студиях web/mobile - разработки и интернет маркетинга, поэтому могу гарантировать соблюдение всех сроков и четкую коммуникацию, а также всестороннее экспертное мнение по бизнес-ценностям, которые должен решать разрабатываемый ресурс.
В том числе могу помочь с сопровождением реализации проекта уже в процессе разработки или проработки в самом начале информационной структуры.
Разрабатываю современный дизайн для лучших результатов и показателей вашего бизнеса.
Главная цель — бизнес-ценность.
Поэтапная работа после согласования всех деталей.
Работаю в Figma
Мои контакты:
Telegram: @darya_gdash
E-mail: [email protected]
Буду рада сотрудничеству!
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