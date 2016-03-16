Переделать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок188 просмотров

Изменить css, добавить что то из готовых примеров, возможно дополнительные еффекты

CSS
9 лет назад
24lance
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта Wordpress+Стиль

    Задание: 1 - подобрать, сверстать и адаптировать тему для Wordpress сущесвующего сайта. Думаю, что лучше установить стандартную, бесплатную тему с официального сайта Вордпрес и немного переделать ее. 2. Помочь подобрать слово-торговую марку. Дать ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Проиллюстировать сайт кальянной продукции

    $20

    Необходимо создать порядка десяти иллюстраций для сайта кальянной продукции. Требования:  - качественный дизайн в фотошопе  - картинки высокого разрешения   - выбирать буду преимущественно по цене  Подробное описание задания в прикрепленном файле.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет магазин

    $30

    Необходимо нарисовать дизайн интернет магазина в соответствии с техническим заданием. Бюджет не большой за что я дико извеняюсь, но мы новая компания и только начинаем свой путь) Бюджет не обсуждается

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать лэндинг

    $50

    Нужен лэндинг юридической тематики,  основной упор на темы,банкротства, выкуп долгов и аренда земли

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Внести правки в дизайн в программе adobe fireworks

    Задача следующая. Есть исходники в формате .fw Есть ссылка где все исходники: папка: www.sh.wesmir.comhttps://onedrive.live.com/redir?resid=16CDBB66254B282D!119285&amp;authkey=!APlZnNUgtNtwCWI&amp;ithint=folder%2c ВАЖНО!!!! Исходники надо брать последние по дате и один в один как жпг во вложении.  Необходимо: ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад