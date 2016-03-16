Задание: 1 - подобрать, сверстать и адаптировать тему для Wordpress сущесвующего сайта. Думаю, что лучше установить стандартную, бесплатную тему с официального сайта Вордпрес и немного переделать ее. 2. Помочь подобрать слово-торговую марку. Дать ...
Проиллюстировать сайт кальянной продукции
Необходимо создать порядка десяти иллюстраций для сайта кальянной продукции. Требования:
- качественный дизайн в фотошопе
- картинки высокого разрешения
- выбирать буду преимущественно по цене
Подробное описание задания в прикрепленном файле.
Заявки фрилансеров
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