Проиллюстировать сайт кальянной продукции

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок139 просмотров

Необходимо создать порядка десяти иллюстраций для сайта кальянной продукции. Требования: 

- качественный дизайн в фотошопе 

- картинки высокого разрешения  

- выбирать буду преимущественно по цене 

Подробное описание задания в прикрепленном файле.

9 лет назад
postavugli
Александр 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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