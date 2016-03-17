Страничка под Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок145 просмотров

Нужно создать страницу, одна картинка(готовая уже) и внизу форма обратной связи с капчей(обязательно)

Футтер и все

Wordpress. 1 день

WordPress
9 лет назад
maximusnet
Михаил 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mar-Ig
Марина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Быстро +5!
Благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Mar-Ig
Марина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад