читайте Т3. от вас требуется сроки и цена
Страничка под Wordpress
Нужно создать страницу, одна картинка(готовая уже) и внизу форма обратной связи с капчей(обязательно)
Футтер и все
Wordpress. 1 день
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