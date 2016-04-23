Здравствуйте Необходимо сделать дизайн ресурса с нуля. Это будет портал вакансий для финансового сектора. В начале необходимо будет разработать макет сайта (главная и остальные страницы, после утверждения нарисовать дизайн). Сайт ...
Нужен редизайн сайта
нужно сделать более современный дизайн.
Подробности в личке
цена рассматривается в зависимости от предложений.
от исполнителя дополнительные советы-рекомендации по изменению цветов шаблона (меню , кнопки
hover и т.п )
рекомендации по элементам внутренних страниц
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