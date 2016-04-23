Нужен редизайн сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки275 просмотров

нужно сделать более современный дизайн.

Подробности в личке

цена рассматривается в зависимости от предложений.

от исполнителя дополнительные советы-рекомендации по изменению цветов шаблона (меню , кнопки

hover и т.п )

рекомендации по элементам внутренних страниц

9 лет назад
Wirena
52 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$37
5 дней
Благодарю, сотрудничеством остались довольны полностью!
Спасибо за проект. Было очень комфортно работать. Отличная постановка задачи, своевременная обратная связь и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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