Нужен редизайн сайта

Сейчас модернизируется сайт и поэтому требуется дизайнер для отрисовки некоторых блоков, в дальнейшем при положительных результатах работы, чтобы можно было сотрудничать постоянно. Пока стоит следующая задача: сайт аксессуаров для телефонов и других гаджетов. На ...