Нужно создать страницу, одна картинка(готовая уже) и внизу форма обратной связи с капчей(обязательно) Футтер и все Wordpress. 1 день
Разработать дизайн для сайта
Необходимосделать дизайн сайта ресторана.
Ищем хорошего дизайнера.
Требования к дизайну: красиво и со стилем.
Требования к дизайнеру:
- портфолио достойного уровня работ.
Именно по нему будет приниматься решение, комуотдать эту работу.
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