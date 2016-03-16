Разработать дизайн для сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт52 заявки370 просмотров

Необходимосделать дизайн сайта ресторана. 

Ищем хорошего дизайнера. 

Требования к дизайну: красиво и со стилем. 

Требования к дизайнеру: 

- портфолио достойного уровня работ. 

Именно по нему будет приниматься решение, комуотдать эту работу.

9 лет назад
alalgo
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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