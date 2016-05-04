Требуется разработка дизайна сайта

Здравствуйте

Необходимо сделать дизайн ресурса с нуля. Это будет портал вакансий для финансового сектора.

В начале необходимо будет разработать макет сайта (главная и остальные страницы, после утверждения нарисовать дизайн).

Сайт будет состоять из 6 секций Home, About/Contact, Services, Jobs, Customers, Candidates.

Должно быть 3 вида пользователей:

-Candidate

-Сlient

-Admin

Client (компания) должна иметь возможность зарегистрироваться на сайте для публикаций предложений о работе путем загрузки PDF файлов, вручную(при помощи форм для ввода) либо с помощью XML/RSS фида.

У клиентов должна быть возможность продления/обновления своих постов, а так же возможность приостановления/удаления постов.

Опубликованные вакансии будут доступны для публичного просмотра, поиска по ключевым словам, названием должностей, и геолокации(радиус поиска/почтовый индекс).

Вакансии будут доступны для печати, распространены через соц.сети или по емейлу.

Candidates должны иметь возможность зарегистрироваться и хранить базовую информацию в своем кабинете (основная информация, резюме, фото). Также подавать заявки на предложения клиента.

Admin будет иметь возможность просматривать/редактировать всех клиентов, кандидатов, вакансии. Так же у администратора будет возможность отслеживать все действия на сайте:

-статистика просмотров вакансий

-статистика просмотра страниц

-статистика и инфо о публикациях

Структура сайта указана в прикрепленных pdf файлах.

В начале заявки пишите FLEXI, чтобы отсеять спам.

В заявке пжл указывайте:

1. Примеры работ по данной тематике.

2. Ориентировочная стоимость дизайна.

3. Сроки.

4. Skype и email.

Работа будет через безопасную сделку.