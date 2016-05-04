Требуется разработка дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки186 просмотров

Здравствуйте

Необходимо сделать дизайн ресурса с нуля. Это будет портал вакансий для финансового сектора.

В начале необходимо будет разработать макет сайта (главная и остальные страницы, после утверждения нарисовать дизайн).

Сайт будет состоять из 6 секций Home, About/Contact, Services, Jobs, Customers, Candidates. 

Должно быть 3 вида пользователей:

-Candidate

-Сlient

-Admin

Client (компания) должна иметь возможность зарегистрироваться на сайте для публикаций предложений о работе путем загрузки PDF файлов, вручную(при помощи форм для ввода) либо с помощью XML/RSS фида. 

У клиентов должна быть возможность продления/обновления своих постов, а так же возможность приостановления/удаления постов.

Опубликованные вакансии будут доступны для публичного просмотра, поиска по ключевым словам, названием должностей, и геолокации(радиус поиска/почтовый индекс).

Вакансии будут доступны для печати, распространены через соц.сети или по емейлу. 

Candidates должны иметь возможность зарегистрироваться и хранить базовую информацию в своем кабинете (основная информация, резюме, фото). Также подавать заявки на предложения клиента.

Admin будет иметь возможность просматривать/редактировать всех клиентов, кандидатов, вакансии. Так же у администратора будет возможность отслеживать все действия на сайте:

-статистика просмотров вакансий

-статистика просмотра страниц

-статистика и инфо о публикациях

Структура сайта указана в прикрепленных pdf файлах. 

В начале заявки пишите FLEXI, чтобы отсеять спам. 

В заявке пжл указывайте: 

1. Примеры работ по данной тематике. 

2. Ориентировочная стоимость дизайна.

3. Сроки.

4. Skype и email. 

Работа будет через безопасную сделку. 

9 лет назад
FLEXIink
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
9 лет назад
$300
12 дней
Все сделано отлично! Работаем дальше! Рекомендую!
Очень комфортное общение по проекту, отличная постановка задачи и в целом работа над проектом прошла замечательно. Оставляю только самые лучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
9 лет назад