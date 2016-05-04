Необходимосделать дизайн сайта ресторана. Ищем хорошего дизайнера. Требования к дизайну: красиво и со стилем. Требования к дизайнеру: - портфолио достойного уровня работ. Именно по нему будет ...
Требуется разработка дизайна сайта
Здравствуйте
Необходимо сделать дизайн ресурса с нуля. Это будет портал вакансий для финансового сектора.
В начале необходимо будет разработать макет сайта (главная и остальные страницы, после утверждения нарисовать дизайн).
Сайт будет состоять из 6 секций Home, About/Contact, Services, Jobs, Customers, Candidates.
Должно быть 3 вида пользователей:
-Candidate
-Сlient
-Admin
Client (компания) должна иметь возможность зарегистрироваться на сайте для публикаций предложений о работе путем загрузки PDF файлов, вручную(при помощи форм для ввода) либо с помощью XML/RSS фида.
У клиентов должна быть возможность продления/обновления своих постов, а так же возможность приостановления/удаления постов.
Опубликованные вакансии будут доступны для публичного просмотра, поиска по ключевым словам, названием должностей, и геолокации(радиус поиска/почтовый индекс).
Вакансии будут доступны для печати, распространены через соц.сети или по емейлу.
Candidates должны иметь возможность зарегистрироваться и хранить базовую информацию в своем кабинете (основная информация, резюме, фото). Также подавать заявки на предложения клиента.
Admin будет иметь возможность просматривать/редактировать всех клиентов, кандидатов, вакансии. Так же у администратора будет возможность отслеживать все действия на сайте:
-статистика просмотров вакансий
-статистика просмотра страниц
-статистика и инфо о публикациях
Структура сайта указана в прикрепленных pdf файлах.
В начале заявки пишите FLEXI, чтобы отсеять спам.
В заявке пжл указывайте:
1. Примеры работ по данной тематике.
2. Ориентировочная стоимость дизайна.
3. Сроки.
4. Skype и email.
Работа будет через безопасную сделку.
Выбранный исполнитель
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