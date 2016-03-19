Дорисовать эллементы сайта

Есть главная сайта http://susu.dinamo-pro.ru/

и страница калькулятора http://susu.dinamo-pro.ru/kalkulyator/

Задачи

1. На главной, вместо слайдера поставить урезанную версию калькулятора (страницы http://susu.dinamo-pro.ru/kalkulyator/ не будет, останется только то, что на главной). Очень некрасиво показал, что нужно вынести на главную http://screencast.com/t/sDUOT8O1W6W

2. Для раздела Выбор Типа Уборки сделать всплывающую подсказку, с перечислением того, что в каждом типе уборки. Или как-то еще показать, что в каждом типе уборки (информацию брать отсюда http://susu.dinamo-pro.ru/services/ http://screencast.com/t/ooODhiDeyoa)