Дизайн и верстка рекламных div-popup

На сайте бежутерии для прекрасной половины, будет установлен div-popup для сбора email адресов взамен на купоны скидки. Которому нужно назначить логику (появления и закрытия) при помощи JS скрипт и сделать несколько разных типов дизайна и верстки.Всего будет 5 разных подходов. Логика работа появления pops https://gyazo.com/f5e457fe64a1b3a83710aa6a34805e8d Макеты одного из подходов https://gyazo.com/300add5ab2b2ef3abdda07d0f1530e23 Сначала делаем один макет + логику если устраивает цена, делаете остальное.Ожидаю увидеть в предложении сразу цену за 1 подход + логику JS. Либо если вы не знаете JS за дизайн и верстку pops.Обязательно пишите цену, остальные предложения не будут рассмотрены!