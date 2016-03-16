Нужен дизайн четырех шаблонов для одного сайта посвященного инвестициям. По ссылке ТЗ с описанием объема работ. От Вас: 1) Внимательно прочитать ТЗ 2) Исходя из прочитанного оценить работу по срокам и ...
Дизайн шапки, нескольких блоков и подвала
Нужно нарисовать дизайн. подробное тз покажу в скайпе, пока что жду от вас примеры работ.
Про меня:
Я прекрасно понимаю что мне надо. У меня есть четкое тз. И доработки не входящие в тз я олачиваю отдельно.
Про вас:
Важно, что бы вы понимали как рисовать дизайн. Сразу уточню, если вы умеете копировать и перемещать блоки, без понимания, так же не замечать что у вас и флэт и скеоморфизм в одном макете, или цвета несочитаемые, то мы наврятли сработаемся.
Сделать нужно в ближайшее время. Если вы сейчас свободны, то напишите ссылки на примеры ваших работ, и контактный скайп. Так же не лишним будет расписать стандартные цены , если они у вас есть.
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