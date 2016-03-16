Дизайн шапки, нескольких блоков и подвала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок195 просмотров

Нужно нарисовать дизайн. подробное тз покажу в скайпе, пока что жду от вас примеры работ. 

Про меня: 

Я прекрасно понимаю что мне надо. У меня есть четкое тз. И доработки не входящие в тз я олачиваю отдельно. 

Про вас: 

Важно, что бы вы понимали как рисовать дизайн. Сразу уточню, если вы умеете копировать и перемещать блоки, без понимания, так же не замечать что у вас и флэт и скеоморфизм в одном макете, или цвета несочитаемые, то мы наврятли сработаемся. 

Сделать нужно в ближайшее время. Если вы сейчас свободны, то напишите ссылки на примеры ваших работ, и контактный скайп. Так же не лишним будет расписать стандартные цены , если они у вас есть.

9 лет назад
lp-kit
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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