Дизайн шапки, нескольких блоков и подвала

Нужно нарисовать дизайн. подробное тз покажу в скайпе, пока что жду от вас примеры работ.

Про меня:

Я прекрасно понимаю что мне надо. У меня есть четкое тз. И доработки не входящие в тз я олачиваю отдельно.

Про вас:

Важно, что бы вы понимали как рисовать дизайн. Сразу уточню, если вы умеете копировать и перемещать блоки, без понимания, так же не замечать что у вас и флэт и скеоморфизм в одном макете, или цвета несочитаемые, то мы наврятли сработаемся.

Сделать нужно в ближайшее время. Если вы сейчас свободны, то напишите ссылки на примеры ваших работ, и контактный скайп. Так же не лишним будет расписать стандартные цены , если они у вас есть.