Необходимо переработать дизайн шаблонов писем для почтовой рассылки интернет-магазина rintintin.ru. Регистрация в интернет-магазинеСпасибо за заказ.Товары специально для вас.Вы забыли товары в корзине.Мы дорожим вами.Цель: Наладить долговременные доверительные отношения с ...
2 кнопки, фон и календарь
Для сайта http://translator-school.codiz.net/
1. Подобрать фон для блока 1, вместо изображения prntscr.com/afxpd6
На фоне не должно быть изображений с фонами Лондона и автобусов – мы не языковая школа – нужно развернуть идею бизнеса: небоскребы, городские пейзажи, столы, интерьеры офисов, люди.
Учитывать, что элементы будут расположены вот так:
Главный критерий – хорошая читаемость всех надписей!
Не ориентироваться на приведенный пример дизайна – рассматривать только, как прототип.
Календарь на указанном примере будет вставлен при помощи html кода – дать рекомендации по его размерам.
2. Перерисовать боковой плавающий элемент «Получить подарок» – prntscr.com/ad77ei пожелание – " чтобы надпись была видна лучше, чем сейчас – по поводу внешнего вида кнопки – ждем интересных предложений от вас."
3. Нарисовать красивую кнопку «Получить подарок»
4. Дизайн календаря. Он должен быть сделан списком – скомпоновать элементы (Дата — Старт курса Синхронного перевода, пн 19:00, ср 20:00, 6 нед. Стоимость.)
Работаем по постоплате – прямая оплата (исходники можно присылать после оплаты)
рассматриваю только тех, кто в ответе пишет "файл посмотрел", указывает свой скайп и ссылку на портфолио.
Подробнее задание со скринами можно скачать из файла.
Желательно указать дополнительно:
Сколько вариантов покажете, сколько этапов правок допустимо.
Заявки фрилансеров
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