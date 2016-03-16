2 кнопки, фон и календарь

Для сайта http://translator-school.codiz.net/

1. Подобрать фон для блока 1, вместо изображения prntscr.com/afxpd6

На фоне не должно быть изображений с фонами Лондона и автобусов – мы не языковая школа – нужно развернуть идею бизнеса: небоскребы, городские пейзажи, столы, интерьеры офисов, люди.

Учитывать, что элементы будут расположены вот так:

Главный критерий – хорошая читаемость всех надписей!

Не ориентироваться на приведенный пример дизайна – рассматривать только, как прототип.

Календарь на указанном примере будет вставлен при помощи html кода – дать рекомендации по его размерам.

2. Перерисовать боковой плавающий элемент «Получить подарок» – prntscr.com/ad77ei пожелание – " чтобы надпись была видна лучше, чем сейчас – по поводу внешнего вида кнопки – ждем интересных предложений от вас."

3. Нарисовать красивую кнопку «Получить подарок»

4. Дизайн календаря. Он должен быть сделан списком – скомпоновать элементы (Дата — Старт курса Синхронного перевода, пн 19:00, ср 20:00, 6 нед. Стоимость.)

Работаем по постоплате – прямая оплата (исходники можно присылать после оплаты)

рассматриваю только тех, кто в ответе пишет "файл посмотрел", указывает свой скайп и ссылку на портфолио.

Подробнее задание со скринами можно скачать из файла.

Желательно указать дополнительно:

Сколько вариантов покажете, сколько этапов правок допустимо.