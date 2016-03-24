Разработка фона для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок303 просмотра

Здравствуйте, хотели заказать фон к сайту https://raiskiyson.ru Нужна одна большая картинка хорошего качества размером 1920х1080, в идеале должна не терять смысл при обрезке в других разрешениях, цвет

должен быть спокойным и не отвлекать от самого сайта, так же подходить

к цвету самого сайта (но не точно такого же)  и самое главное

чтобы надписи в шапке и подвале сайта были читабельными, так как шрифт

останется прежним. Сам же фон должен подходить к

тематике магазина Постельное белье, одеяла, подушки и т д.

Заранее спасибо.

9 лет назад
raiskiyson
Евгений 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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