Всем доброго дня. Конкурс на современный дизайн интернет-магазина ориентированного на оптовых покупателей. Есть вся нужная информация и уже разработанная схема сайта. Всё приложено к проекту Можно полностью ориентироваться на схему, а можно ...
Разработка фона для интернет-магазина
Здравствуйте, хотели заказать фон к сайту https://raiskiyson.ru Нужна одна большая картинка хорошего качества размером 1920х1080, в идеале должна не терять смысл при обрезке в других разрешениях, цвет
должен быть спокойным и не отвлекать от самого сайта, так же подходить
к цвету самого сайта (но не точно такого же) и самое главное
чтобы надписи в шапке и подвале сайта были читабельными, так как шрифт
останется прежним. Сам же фон должен подходить к
тематике магазина Постельное белье, одеяла, подушки и т д.
Заранее спасибо.
Заявки фрилансеров
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