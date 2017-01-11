Современный дизайн главной страницы интернет-магазина по схеме

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок1164 просмотра
#1$70

Всем доброго дня.

Конкурс на современный дизайн интернет-магазина ориентированного на оптовых покупателей.

Есть вся нужная информация и уже разработанная схема сайта. Всё приложено к проекту

Можно полностью ориентироваться на схему, а можно сделать небольшие отклонения (в рамках разумного)

Победитель получает также заказ на внутренние странички и элементы.

Последний день приема работ: 28.03.2016 в 12:00 по Москве. Можно добавлять не полностью законченные работы, они также будут рассматриваться.

В исключительных случ. возможно небольшое увеличение сроков. Всем спасибо и удачи!

Вопросы пишите в личку.

P.S. желающих принять участие просьба меня уведомить.

9 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
#1
Все отлично!
Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
#1

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