Нужен дизайн сайта (сайт будет на ДЛЕ) питомник нем овчарки и сеттеров. Желательны примеры и цена.
Современный дизайн главной страницы интернет-магазина по схеме
Всем доброго дня.
Конкурс на современный дизайн интернет-магазина ориентированного на оптовых покупателей.
Есть вся нужная информация и уже разработанная схема сайта. Всё приложено к проекту
Можно полностью ориентироваться на схему, а можно сделать небольшие отклонения (в рамках разумного)
Победитель получает также заказ на внутренние странички и элементы.
Последний день приема работ: 28.03.2016 в 12:00 по Москве. Можно добавлять не полностью законченные работы, они также будут рассматриваться.
В исключительных случ. возможно небольшое увеличение сроков. Всем спасибо и удачи!
Вопросы пишите в личку.
P.S. желающих принять участие просьба меня уведомить.
Победитель конкурса
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