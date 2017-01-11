Современный дизайн главной страницы интернет-магазина по схеме

# 1 — $ 70

Всем доброго дня.

Конкурс на современный дизайн интернет-магазина ориентированного на оптовых покупателей.

Есть вся нужная информация и уже разработанная схема сайта. Всё приложено к проекту

Можно полностью ориентироваться на схему, а можно сделать небольшие отклонения (в рамках разумного)

Победитель получает также заказ на внутренние странички и элементы.

Последний день приема работ: 28.03.2016 в 12:00 по Москве. Можно добавлять не полностью законченные работы, они также будут рассматриваться.

В исключительных случ. возможно небольшое увеличение сроков. Всем спасибо и удачи!

Вопросы пишите в личку.

P.S. желающих принять участие просьба меня уведомить.