Подготовить дизайн сайта для небольшого автосервиса.

Нравится сайт http://sto48.ru, нужно делать почти такой же дизайн, только лучше.В приоритете цветовой гаммы: желтый, черный и серые цвета. Для фона подложки лучше использовать не желтый, а более спокойный цвет.

- Главная страница. Структуру берем с главной http://sto48.ru

- Страница с контентом. Структура берется отсюда: http://sto48.ru/category/uslugi-2/

- 2-я страница с контентом. Идет такая же как http://sto48.ru/category/uslugi-2/ , но без бокового блока. См. скриншот - 1

- 3-я страница с контентом. Такая же как страница 2, но вписываем туда боковое меню (с раскрывающимися пунктами) в левую часть. Как здесь: http://www.autodoc.ru См. скрин 2

В прицепе к проекту есть также логотип фирмы от старого сайта + схема проезда их надо оптимизировать под дизайн нового сайта.При необходимости цвета на логотипе можно изменить, чтобы считались с цветами в нового сайта.

От вас на выходе PSD по слоям. Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги на выбор.