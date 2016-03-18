Здравствуйте, хотели заказать фон к сайту https://raiskiyson.ru Нужна одна большая картинка хорошего качества размером 1920х1080, в идеале должна не терять смысл при обрезке в других разрешениях, цвет должен быть спокойным и не отвлекать от самого ...
Эскиз главной страницы интернет-магазина
Добрый день!
интернет-магазин запчастей для грузовых автомобилей
Клиент просит эскиз главной страницы, только после этого утвердит нашу компанию исполнителем.
Тот кто выиграет, будет уже разрабатывать дизайн главной страницы
стоимость 7000 р.
клиенту нравятся сайты:
1. etsp.ru
2. armtek.ru
4. pramo.ru
Заявки фрилансеров
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