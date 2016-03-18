Здравствуйте, хотели заказать фон к сайту https://raiskiyson.ru Нужна одна большая картинка хорошего качества размером 1920х1080, в идеале должна не терять смысл при обрезке в других разрешениях, цвет должен быть спокойным и не отвлекать от самого ...
Дизайн на Muse и верстка сайта
нужен дизайнер и верстальщик для проекта.
дизайн-1500р;
верстка-1500р;
дизайн+верстка-3000р.
Срок на дизайн 4 дня и на верску 3 дня
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать качественный и красивый дизайн сайта, ТЗ в приложение, пожалуйста сначала прочитайте ТЗ потом пишите Ваше предложение с указанием цены. Тематика: инвестиционные проекты(HYIP).Завершен9 лет назад
- $7
Добрый день! интернет-магазин запчастей для грузовых автомобилей Клиент просит эскиз главной страницы, только после этого утвердит нашу компанию исполнителем. Тот кто выиграет, будет уже разрабатывать дизайн главной страницы ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток. У нас на сайте есть 2 раздела...Оплата и Доставка... Хотелось бы объеденить эти 2 раздела в один Оплата и доставка и офомить в виде инфографики. Вся информация уже есть ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Добрый день Голландское агентство ищет талантливого дизайнера для обновления сайта. По форме - простыня/лендинг. По содержанию презентационный экран с заголовком в плакатном стиле, экран клиентов (логотипы ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно сделать так к примеру как здесь: http://shkafy-kupe-nedorogo.by/ Варианты отделки фасадов мне нужно тоже вырезать шкафы купе так как и здесь 9 шт! Чтобы было красиво!Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $70
Всем доброго дня. Конкурс на современный дизайн интернет-магазина ориентированного на оптовых покупателей. Есть вся нужная информация и уже разработанная схема сайта. Всё приложено к проекту Можно полностью ориентироваться на схему, а можно ...Завершен9 лет назад
Подготовить дизайн сайта для небольшого автосервиса. Нравится сайт http://sto48.ru, нужно делать почти такой же дизайн, только лучше.В приоритете цветовой гаммы: желтый, черный и серые цвета. Для фона подложки лучше использовать не желтый, ...Завершен9 лет назад
Нужен дизайн сайта (сайт будет на ДЛЕ) питомник нем овчарки и сеттеров. Желательны примеры и цена.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть 3D панорамы (360*180) не большого отеля, из них необходимо в Krpano собрать виртуальный тур с индивидуальным фирменным дизайном, интересной панелью управления, нестандартными хотспотами, встроить меню просмотра номеров, встроить например видео в телевизоры, стоящие в номерах, с возможностью ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад