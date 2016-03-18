Оформление страницы доставка и оплата

Доброго времени суток.

У нас на сайте есть 2 раздела...Оплата и Доставка...

Хотелось бы объеденить эти 2 раздела в один Оплата и доставка и офомить в виде инфографики.

Вся информация уже есть на сайте.

http://1kranik.ru/oplata/

http://1kranik.ru/dostavka/