Реддизанй AeroPanel.RU а так же AeroBilling.RU У кого есть красивые мысли и фантазии а также подобные работы в стиле FLAT пишите может и поработаем.
Разработка дизайна игрового хостинга
Нужно сделать красивый дизайн игрового хостинга, главной страницы, внутрянку, формы заказа, управление и прочее.
Особенности:
Оригинальность.
Фантазия.
И самое главное что бы было красиво, так что бы при переходе душа радовалась :)
А также если все устроит, возьмем на последующие проекты для редизайна, у нас их 10.
Выбранный исполнитель
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