Разработка дизайна игрового хостинга

Нужно сделать красивый дизайн игрового хостинга, главной страницы, внутрянку, формы заказа, управление и прочее.

Особенности:

Оригинальность.

Фантазия.

И самое главное что бы было красиво, так что бы при переходе душа радовалась :)

А также если все устроит, возьмем на последующие проекты для редизайна, у нас их 10.