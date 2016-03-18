Создать адаптивное меню для блога

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки150 просмотров

Здравствуйте!

Надо создать адаптивное меню, см скриншот:

В мобильной верисии: http://clip2net.com/s/3vJW19R

В десктопной: http://clip2net.com/s/3vJWgFZ

9 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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