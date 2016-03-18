Нужно сделать качественный и красивый дизайн сайта, ТЗ в приложение, пожалуйста сначала прочитайте ТЗ потом пишите Ваше предложение с указанием цены. Тематика: инвестиционные проекты(HYIP).
Оформление групп в ВК. ОК, Fb
Требуется разработка вики разметки и дизайна двух групп в каждой из трех основных соцсетей. Тематика:
1. Отопление и водяной теплый пол
2. Туристическое агентство
Логотипы предоставлю
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