Переделать сайт

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Закрыт4 заявки266 просмотров

Есть сайт, логику которого необходимо поменять и сделать редизайн. Все прописано, обговорено и даже начали делать, но наш программист пропал. В связи с этим ищем ответственного человека ) Эскизы дизайна есть, сайт работает на ModX. Программист желательно из Ростова-на-Дону.

MODX
9 лет назад
forsummaryll
Светлана 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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