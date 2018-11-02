lycifer-

Тим Неверт lycifer-

 
33 годаРоссия/Самара
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн сайтов
Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Cronv
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Предложить варианты стилей для текстов
Тим всё сделал по задаче, спасибо
Был рад сотрудничеству
Ответный отзыв
workflow-project
Алексей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Дизайн письма email рассылки
Хороший результат. Рекомендую обращаться к Тимуру за качественным дизайном
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, оплата своевременно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Katrina_Ko
Катерина 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Доработать дизайн сайта
Отличная работа, очень внимательно учитывались все правки и корректировки. Сделано именно то, что ожидалось.
Было приятно сотрудничать. Оплата в срок, конструктивное общение, рекомендую!
Ответный отзыв
Sekoko
Глеб 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$1000
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать мокапы для интернет магазина по продаже кроссовок
Тимур отлично справился с задачей. На протяжении работы был всегда на связи. Нарисовал нам отличный дизайн. Рекомендую. Очень приятно было сотрудничать. Спасибо :)
Глеб, отличный заказчик! Четко поставил задачу, в процессе работы комментарии и вопросы были по существу. Совместными усилиями добили отличного результата! Очень приятно было сотрудничать!
Ответный отзыв
Oleg036
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
9 баллов
5 лет назад
Дизайн 2 страниц сайта
Работа на высоком уровне. Рад нашему сотрудничеству! Рекомендую!
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, оплата своевременно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
22 отзыва
$10/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга