Дизайн сайтов
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$20
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Тим всё сделал по задаче, спасибо
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству
$10
10 баллов
5 лет назад
Хороший результат. Рекомендую обращаться к Тимуру за качественным дизайном
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, оплата своевременно. Рекомендую!
$500
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа, очень внимательно учитывались все правки и корректировки. Сделано именно то, что ожидалось.
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать. Оплата в срок, конструктивное общение, рекомендую!
$1000
10 баллов
5 лет назад
Тимур отлично справился с задачей. На протяжении работы был всегда на связи. Нарисовал нам отличный дизайн. Рекомендую. Очень приятно было сотрудничать. Спасибо :)
Ответный отзыв
Глеб, отличный заказчик! Четко поставил задачу, в процессе работы комментарии и вопросы были по существу. Совместными усилиями добили отличного результата! Очень приятно было сотрудничать!
$300
9 баллов
5 лет назад
Работа на высоком уровне. Рад нашему сотрудничеству! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, оплата своевременно. Рекомендую!
Дизайн сайтов
22 отзыва
$10/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга