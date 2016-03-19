Сделать или переделать шаблон для вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок154 просмотра

Здравствуйте!

Нужно сделать или переделать шаблон для сайта.

Движок вордпресс

Шаблон должен быть в виде витрины магазина(тубами)

Добавить несколько разделов

WordPress
9 лет назад
vavalll
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переделать шапку

    Добрый день, Нужен человек который сможет помочь  переделать шапку на тематику  Косметика то есть  Кисть для макияжа желательно чтоб были кисть JAF    и чтоб  название было JAF-MD Оплата до ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка дизайна слайдера

    Требуется разработать дизайн слайдера для этого сайта: http://argoclass.ru Слайдер будет располагаться вот так: https://yadi.sk/i/nAG72xLXqJjbJ Размеры 745px*300px В правой части нужно сделать форму заявки. Вот такого плана: https://yadi.sk/i/_KyGijyuqJjjk Слева картинка с учебным ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка дизайна игрового хостинга

    Нужно сделать красивый дизайн игрового хостинга, главной страницы, внутрянку, формы заказа, управление и прочее.  Особенности: Оригинальность. Фантазия. И самое главное что бы было красиво, так что бы при переходе душа радовалась ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн игрового хостинга

    Нужно сделать красивый дизайн игрового хостинга, главной страницы, внутрянку, формы заказа, управление и прочее.  Особенности: Оригинальность. Фантазия. И самое главное что бы было красиво, так что бы при переходе душа радовалась ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделать сайт

    Есть сайт, логику которого необходимо поменять и сделать редизайн. Все прописано, обговорено и даже начали делать, но наш программист пропал. В связи с этим ищем ответственного человека ) Эскизы дизайна есть, сайт работает на ModX. ...

    MODX
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад