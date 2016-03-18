Разработка дизайна слайдера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок71 просмотр

Требуется разработать дизайн слайдера для этого сайта: http://argoclass.ru

Слайдер будет располагаться вот так: https://yadi.sk/i/nAG72xLXqJjbJ

Размеры 745px*300px

В правой части нужно сделать форму заявки. Вот такого плана: https://yadi.sk/i/_KyGijyuqJjjk

Слева картинка с учебным мотоциклом и текст:  Стоимость обучения на категорию А - 15 000 руб.

Соответственно, сначала разрабатываем в таком виде, потом нужно будет еще две картинки сделать, когда утвердим первую.

Разумеется, меняться будет только часть с картинками, форма меняться не будет.

9 лет назад
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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