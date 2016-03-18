Разработка дизайна слайдера

Требуется разработать дизайн слайдера для этого сайта: http://argoclass.ru

Слайдер будет располагаться вот так: https://yadi.sk/i/nAG72xLXqJjbJ

Размеры 745px*300px

В правой части нужно сделать форму заявки. Вот такого плана: https://yadi.sk/i/_KyGijyuqJjjk

Слева картинка с учебным мотоциклом и текст: Стоимость обучения на категорию А - 15 000 руб.

Соответственно, сначала разрабатываем в таком виде, потом нужно будет еще две картинки сделать, когда утвердим первую.

Разумеется, меняться будет только часть с картинками, форма меняться не будет.