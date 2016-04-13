Нарисовать и сверстать Email шаблон.

Добрый день!

Нужно разработать email шаблон "под ключ".

Подробное задание в архиве.

Срок выполнения дизайна к 21 марта к 12.00 по МСК

Срок выполнения верстки к 22 марта к 15.00 по МСК

От вас заявка и примеры выполненных шаблонов.

P.S. В Skype стучать не нужно, выберу исполнителя сам!