Нарисовать и сверстать Email шаблон.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки169 просмотров

Добрый день!

Нужно разработать email шаблон "под ключ".

Подробное задание в архиве.

Срок выполнения дизайна к 21 марта к 12.00 по МСК

Срок выполнения верстки к 22 марта к 15.00 по МСК

От вас заявка и примеры выполненных шаблонов.

P.S. В Skype стучать не нужно, выберу исполнителя сам!

9 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
9 лет назад
$50
3 дня
Святослав отлично справился с поставленной задачей! Сделал даже больше, чем требовалось! Остались довольны сотрудничеством! Рекомендую, как ответственного исполнителя!
Спасибо за проект! Всё прошло отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
9 лет назад

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