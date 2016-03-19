Требуется веб дизайнер/дизайнер интерфейсов(UX/UI Designer)

Требования:

- Опыт в веб-дизайне — не менее 3 лет

- Примеры в портфолио обязательно — дизайн сайта, дизайн лендинга, дизайн интерфейсов, дизайн приложений

- Удаленная работа на полный рабочий день (30-40 часов в неделю)

ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТО БЫ У ВАС БЫЛ mac os компьютер ( хакинтош или макинтош ) это нужно для работы в Sketch

Обязанности:

- Дизайн приложений и интерфейсов

- Дизайн посадочных страниц

- Дизайн сайтов

- Строгое соблюдение дедлайна

- Не конфликтность

Условия работы:

- Удаленная работа (полный день, 30-40 часов в неделю, без халтуры)

- Выплаты еженедельно

Ссылка на портфель обязательна. В портфеле должны быть интерфейсы, если вы не занимались дизайном интерфейсов не оставляйте свою заявку, мне нужен человек который делал мобильные приложения, дашборды и тд.

Оклад 600 - 800 USD/месяц