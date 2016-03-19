Ищу специалиста по редизайну сайта. www.sungate-pro.ru
Требуется веб дизайнер/дизайнер интерфейсов(UX/UI Designer)
Требования:
- Опыт в веб-дизайне — не менее 3 лет
- Примеры в портфолио обязательно — дизайн сайта, дизайн лендинга, дизайн интерфейсов, дизайн приложений
- Удаленная работа на полный рабочий день (30-40 часов в неделю)
ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТО БЫ У ВАС БЫЛ mac os компьютер ( хакинтош или макинтош ) это нужно для работы в Sketch
Обязанности:
- Дизайн приложений и интерфейсов
- Дизайн посадочных страниц
- Дизайн сайтов
- Строгое соблюдение дедлайна
- Не конфликтность
Условия работы:
- Удаленная работа (полный день, 30-40 часов в неделю, без халтуры)
- Выплаты еженедельно
Ссылка на портфель обязательна. В портфеле должны быть интерфейсы, если вы не занимались дизайном интерфейсов не оставляйте свою заявку, мне нужен человек который делал мобильные приложения, дашборды и тд.
Оклад 600 - 800 USD/месяц
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