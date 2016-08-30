Ищем художников для отрисовки комиксов для музыкального проекта. Обязательно стилистика лучших комиксов, современный художественный язык, умение изобразить персонажей с портретным сходством. Героиня комикса - певица (фото и видео предоставим) и другие медийные лица. ...
Нарисовать инопланетянина
ОНарисовать инопланетянина такого же качества как на рисунке.
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