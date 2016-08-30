Нарисовать инопланетянина

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Завершен7 заявок346 просмотров

ОНарисовать инопланетянина такого же качества как на рисунке.

9 лет назад
rabota3
46 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

LeonidDeburger
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$50
5 дней
Отличные эскизы. Будем работать.
Хороший, заказчик. Продолжаем работу.

Заявки фрилансеров

LeonidDeburger
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад