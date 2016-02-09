[b]Суть задачи:[/b] есть пост с 23 готовыми иллюстрациями с freepik.com. Необходимо эти иллюстрации привести к единому формату, а именно задать им одинаковый размер, фон и рамку (если рамка потребуется). [b]Условия сотрудничеств[/b]а: оплата на кошелек WebMoney по ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт8 лет назад
Общее описание: Оформление белой книги размером 25 страниц в формате .pdf на базе готового шаблона. В оригинальном файле присутствуют две блок-схемы, которые нужно оформить согласно дизайну шаблона. Также необходимо адаптировать иллюстрации и снимки интерфейса для разделов ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен8 лет назад
[b]Общее описание: [/b]Оформление белой книги размером 20 страниц в формате .pdf на базе готового шаблона. В оригинальном файле присутствуют блок-схемы, которые нужно оформить согласно дизайну шаблона. Также необходимо нарисовать иллюстрации для разделов книги. [b]Условия оплаты:[/b] по факту ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
10 баллов
8 лет назад
Как всегда, у Ильи четкое задание, оплата без задержек.
Ответный отзыв
Перешли от разовых заказов к регулярному сотрудничеству. Рекомендую Ольгу как высококвалифицированного специалиста по оформлению и верстке для веб-проектов.
$50
10 баллов
8 лет назад
Профессиональный подход, моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично :)