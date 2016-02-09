EliDavis

Илья Гончаров EliDavis

 
36 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 минут назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Верстка белой книги (готовый шаблон для .pdf, стоковые иллюстрации)
Как всегда, у Ильи четкое задание, оплата без задержек.
Перешли от разовых заказов к регулярному сотрудничеству. Рекомендую Ольгу как высококвалифицированного специалиста по оформлению и верстке для веб-проектов.
Ответный отзыв
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 минут назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Верстка и дизайн белой книги (.pdf) на основе готового шаблона
Профессиональный подход, моментальная оплата. Рекомендую!
Все отлично :)
Ответный отзыв