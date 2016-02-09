[b]Суть задачи:[/b] есть пост с 23 готовыми иллюстрациями с freepik.com. Необходимо эти иллюстрации привести к единому формату, а именно задать им одинаковый размер, фон и рамку (если рамка потребуется). [b]Условия сотрудничеств[/b]а: оплата на кошелек WebMoney по ...