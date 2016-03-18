Верстка белой книги (готовый шаблон для .pdf, стоковые иллюстрации)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок199 просмотров

Общее описание: Оформление белой книги размером 25 страниц в формате .pdf на базе готового шаблона. В оригинальном файле присутствуют две блок-схемы, которые нужно оформить согласно дизайну шаблона. Также необходимо адаптировать иллюстрации и снимки интерфейса для разделов книги.

Условия оплаты: по факту исполнения на кошелек WebMoney.

Тематика книги: веб-дизайн, Google Analytics.

Дополнительно:

- ссылка на шаблон: http://bit.ly/1TjY95f

- ссылка на исходный текст: http://imgur.com/a/04QOg

- ссылка на ТЗ: http://bit.ly/1PNcTby 

9 лет назад
EliDavis
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
27 минут назад
9 лет назад
$70
5 дней
Перешли от разовых заказов к регулярному сотрудничеству. Рекомендую Ольгу как высококвалифицированного специалиста по оформлению и верстке для веб-проектов.
Как всегда, у Ильи четкое задание, оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
27 минут назад
9 лет назад
#1
Верстка полиграфии

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