Верстка белой книги (готовый шаблон для .pdf, стоковые иллюстрации)

Общее описание: Оформление белой книги размером 25 страниц в формате .pdf на базе готового шаблона. В оригинальном файле присутствуют две блок-схемы, которые нужно оформить согласно дизайну шаблона. Также необходимо адаптировать иллюстрации и снимки интерфейса для разделов книги.

Условия оплаты: по факту исполнения на кошелек WebMoney.

Тематика книги: веб-дизайн, Google Analytics.

Дополнительно:

- ссылка на шаблон: http://bit.ly/1TjY95f

- ссылка на исходный текст: http://imgur.com/a/04QOg

- ссылка на ТЗ: http://bit.ly/1PNcTby