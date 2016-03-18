Макет на подарочную кружку. Тематика-День Святого Валентина. На кружке должна быть фотография и текст: С Днем Святого Валентина. Также красочно украсить. Размер 200мм х 95мм *.PSD в слоях. Оплата в рублях на кошелек ...
Верстка белой книги (готовый шаблон для .pdf, стоковые иллюстрации)
Общее описание: Оформление белой книги размером 25 страниц в формате .pdf на базе готового шаблона. В оригинальном файле присутствуют две блок-схемы, которые нужно оформить согласно дизайну шаблона. Также необходимо адаптировать иллюстрации и снимки интерфейса для разделов книги.
Условия оплаты: по факту исполнения на кошелек WebMoney.
Тематика книги: веб-дизайн, Google Analytics.
Дополнительно:
- ссылка на шаблон: http://bit.ly/1TjY95f
- ссылка на исходный текст: http://imgur.com/a/04QOg
- ссылка на ТЗ: http://bit.ly/1PNcTby
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