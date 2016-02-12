Макет на кружку

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок162 просмотра

Макет на подарочную кружку. Тематика-День Святого Валентина. На кружке должна быть фотография и текст: С Днем Святого Валентина. Также красочно украсить. 

Размер 200мм х 95мм *.PSD в слоях.

Оплата в рублях на кошелек вебмани. 

9 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mynutka
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$3
1 день
Наталья предоставила несколько вариантов в срок. Спасибо за сотрудничество. Будем обращаться ещё.
Быстрая оплата, интересное задание и приятное общение! Надеюсь работать и дальше!

Заявки фрилансеров

Mynutka
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать каталог из картинок детской одежды.

    Подобрать из сети картинки из каталога (детские товары),  скачать,  возможно убрать водяные знаки. Добавить мой знак в виде емейл. Скачать или сделать принтскрин представленных в коллекции цветов одежды. Каждую скаченную фотографии обозначить ее артикулом. ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформить буклет А4

    Добрый день! Имеется материал в ворде. Хотелось бы иметь буклет А4 на печать под домашний струйный принтер. Сроки сегодня, оплата в течение завтра на любой кошелек.

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Распознать каталог

    Есть каталог в PDF, нужно перевести в ворд. Сейчас отображаются не все строчки, появляются лишние символы, часть текста заменяется на них.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать и подготовить буклет для печати

    Необходимо сверстать несложный 16-полосный буклет формата 15х30 см. (сложенный по вертикали лист а4). Подача материалов: вторник 09.02., готовность — утро четверга 11.02. Оплата в четверг, 11.02. после передачи макета.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать брошюру с версткой и дизайном

    Общее описание:  Создание брошюры с версткой и дизайном размером 15 страниц в формате .pdf (альбомный А4). Можно на базе готового шаблона. В файле присутствуют несколько блок-схем и инфографик. Текст в прилагаемом файле. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подготовить векторную надпись

    Добрый день, ходим отдать в печать логотип, необходимо векторый файл, шрифт: Constacia Modern-Deco надпись: Забор без забот ширина: 2 метра. высота: пропорциональная Сам шрифт имеет пустоту внутри ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн знака Колосок

    $5

    Файл для работы нужен будет в векторе (желательно Корел), в кривых + исходник. Оплата на карту Сбербанка или кошелек вебмани в рублях по курсу на день оплаты

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад