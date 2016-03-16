Дизайн шаблона письма в рассылку

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок176 просмотров

Всем привет! Нужен дизайн письма для рассылки. Все подробности в ТЗ. Есть скан рисунка, на котором я примерно набросал что и как. ТЗ и рисунок покажу выбранному исполнителю. Жду ваших предложений.

9 лет назад
Dimesha_San
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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