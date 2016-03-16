Отделить печать от фона

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Закрыт4 заявки188 просмотров

Есть jpg с печатью+подпись, нужно отделить их от фона и сохранить в формате png. Работа не легкого уровня, т.к. фон не очень однородный. Результат нужен высокий, чтобы получилось все натурально. Картинку скину в ЛС.

9 лет назад
elina25
Ирина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров