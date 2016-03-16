Сделать 2 иллюстрации

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок222 просмотра

1.  "щит" как символ безопасности, по типу того который используют силовые структуры на своих эмблемах + логотип компании.

2. иллюстрация символизирующая "документы", наше предложение: листки бумаги веером и портфель + логотип компании.

Иллюстрации примерно за 300x300.

Так же возможно будут небольшие перерисовки - заказчик привередлив.

Ваша цена?

9 лет назад
repsar-adv
Чекун 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров