Всем привет! Нужен дизайн письма для рассылки. Все подробности в ТЗ. Есть скан рисунка, на котором я примерно набросал что и как. ТЗ и рисунок покажу выбранному исполнителю. Жду ваших предложений.
Сделать 2 иллюстрации
1. "щит" как символ безопасности, по типу того который используют силовые структуры на своих эмблемах + логотип компании.
2. иллюстрация символизирующая "документы", наше предложение: листки бумаги веером и портфель + логотип компании.
Иллюстрации примерно за 300x300.
Так же возможно будут небольшие перерисовки - заказчик привередлив.
Ваша цена?
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