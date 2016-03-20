Есть jpg с печатью+подпись, нужно отделить их от фона и сохранить в формате png. Работа не легкого уровня, т.к. фон не очень однородный. Результат нужен высокий, чтобы получилось все натурально. Картинку скину в ЛС.
Отрисовка иллюстарации
Требуется отрисовать иллюстрацию по тз в стиле симпсонов
Выбранный исполнитель
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