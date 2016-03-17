Нарисовать модель чехла для телефона и сумки для ноутбука

Нужен прежде всего художник с креативным и смелым подходом к творчеству.

Задача: нарисовать (от руки, в графике или 3d не важно) две модели в 3х ракурсах, чехол для телефона и сумка-чехол для ноутбука из кожи.

Вы рисуете набросоки 2-3 варианта, после согласования рисуете уже модель. Текстура не принципиально, если это сэкономит время и бюджет.

Направление стиля прикрепил в фото