Нарисовать модель чехла для телефона и сумки для ноутбука

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки341 просмотр

Нужен прежде всего художник с креативным и смелым подходом к творчеству. 

Задача: нарисовать (от руки, в графике или 3d не важно) две модели в 3х ракурсах, чехол для телефона и сумка-чехол для ноутбука из кожи. 

Вы рисуете набросоки 2-3 варианта, после согласования рисуете уже модель. Текстура не принципиально, если это сэкономит время и бюджет.

Направление стиля прикрепил в фото

9 лет назад
arielgrant
Грант 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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