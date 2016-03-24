Сделать объемный вид коробочек

Есть макеты коробочек в cdr формате, нужно сделать из них трехмерное изображение коробки (пример прилагается). Должно получиться как в примере только лучше! На примере рядом с коробочкой стоит баночка, ее макета нет, но надеюсь для проффесионала это не проблема. На выходе нужны коробочки под разными углами с баночками и без.

Сделать нужно побыстрее, так как задача не сложная.

Макеты коробочек здесь - http://www.uafile.org/215840