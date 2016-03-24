Сделать объемный вид коробочек

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Завершен6 заявок245 просмотров

Есть макеты коробочек в cdr формате, нужно сделать из них трехмерное изображение коробки (пример прилагается). Должно получиться как в примере только лучше! На примере рядом с коробочкой стоит баночка, ее макета нет, но надеюсь для проффесионала это не проблема. На выходе нужны коробочки под разными углами с баночками и без. 

Сделать нужно побыстрее, так как задача не сложная.

Макеты коробочек здесь - http://www.uafile.org/215840

9 лет назад
nppekos
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

LeonidDeburger
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$30
3 дня
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Заявки фрилансеров

LeonidDeburger
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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