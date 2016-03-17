Дизайн окна строительства замка

Отрисовать две картинки обзора замка по аналогии с замком в Героях меча и магии 3 без зданий и 2 картинки со зданиями. В приложении скриншоты из Героев и примеры картинок для отрисовки. Здания для отрисовки – Ратуша, казармы, ворота, университет, мельница.

размер 1280х800 рх 300 dpi. Рамки рисовать не надо.

формат файлов – psd.

Обязательные требования:

Набросок одного здания для ознакомления. В итоговой работе каждое здание на отдельном слое