Нарисовать обложку для книги.

Требуется арт, который будет использован в качестве обложки для электронного издания.

Книга в жанре боевого фэнтези, поэтому изображение должно получиться брутальным.

Главный герой воин, мечник, мужчина с короткими темными волосами, крепкого телосложения в легком доспехе (доспех не обязателен). Его меч это двуручный фламберг, изображение прилагается.

Главное крутость и брутальность, в этом можно не стесняться. Кто смотрел или читал берсерка, тот точно в теме :)

Так же прилагаю примерные варианты того, что хотелось бы увидеть в итоге.

В заявке просьба указывать цену и примеры работ.