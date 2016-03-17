Комиксы для фитнес-проекта

Задачи для художника, который может:

- отрисовать анатомию человеческого тела;

- передать эмоции деталями, штрихами;

- рисовать в стиле комиксов Marvеl.

Делать это всё хорошо и в срок. Для интересного фитнес-проекта.

Есть образ супергероя в основной стойке (растровый рисунок). Задачи:

- отрисовать его с деталями в большом разрешении (для печати в человеческий рост, точный размер уточняется);

- после сделать ещё 1 позу данного персонажа и 5 серий комиксов-ситуаций;

- далее есть задачи выпускать новые серии комиксов.

На выходе: растровые рисунки.

Есть задачи по дизайну сайтов и анимации. Если умеете, то и в этом ключе возможно сотрудничество.

Дайте ссылки на собственные схожие работы, чтобы продемонстрировать 3 навыка, приведённых выше.

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