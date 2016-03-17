Отрисовать две картинки обзора замка по аналогии с замком в Героях меча и магии 3 без зданий и 2 картинки со зданиями. В приложении скриншоты из Героев и примеры картинок для отрисовки. Здания для отрисовки ...
Комиксы для фитнес-проекта
Задачи для художника, который может:
- отрисовать анатомию человеческого тела;
- передать эмоции деталями, штрихами;
- рисовать в стиле комиксов Marvеl.
Делать это всё хорошо и в срок. Для интересного фитнес-проекта.
Есть образ супергероя в основной стойке (растровый рисунок). Задачи:
- отрисовать его с деталями в большом разрешении (для печати в человеческий рост, точный размер уточняется);
- после сделать ещё 1 позу данного персонажа и 5 серий комиксов-ситуаций;
- далее есть задачи выпускать новые серии комиксов.
На выходе: растровые рисунки.
Есть задачи по дизайну сайтов и анимации. Если умеете, то и в этом ключе возможно сотрудничество.
Дайте ссылки на собственные схожие работы, чтобы продемонстрировать 3 навыка, приведённых выше.
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