Логотип и фирменный бланк для строительной компании

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Завершен23 заявки443 просмотра

Необходимо разработать логотип для дорожно-строительной компании.

И фирменный бланк.

Все просто. Бюджет небольшой. Придираться не будем.

Ждем заявок с ценой.

9 лет назад
gaal69
55 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Anet_Summer
Анна 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$7
2 дня
Аня, отлично справилась с работой. Точно уловила все нюансы ТЗ и сходу выдала именно те варианты, о которых думали. Мы даже не правили, только выбирали. Задание было сделано раньше срока. Однозначно, рекомендую!
Было очень приятно сотрудничать с Геннадием Алиевым. Варианты были выбраны из трёх, без правок. Быстрая оплата. С такими заказчиками приятно иметь дело) Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

Anet_Summer
Анна 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад